(ANSA) – BRUXELLES, 06 GEN – La Commissione Europea ha “concesso un’autorizzazione condizionata all’immissione in

commercio per il vaccino Covid-19 sviluppato da Moderna, il

secondo vaccino Covid-19 autorizzato nell’Ue”. Lo riferisce lo

stesso esecutivo comunitario in una nota. “Questa autorizzazione

segue una raccomandazione scientifica positiva basata su una

valutazione approfondita della sicurezza, efficacia e qualità

del vaccino da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema)

ed è

Advertisements

approvata dagli Stati membri”. “Con il vaccino Moderna, ilsecondo ora autorizzato in Ue, avremo altre 160 milioni didosi”, ha commentato la presidente della Commissione europea,Ursula von der Leyen. “Arriveranno altri vaccini. L’Europa si èassicurata” in tutto “fino a due miliardi di dosi di potenzialivaccini per il Covid-19”, ha aggiunto, assicurando che i vaccinisaranno “più che sufficienti, sicuri ed efficaci, per proteggeretutti gli europei”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram