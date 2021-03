(ANSA) – BRUXELLES, 26 MAR – L’Ema ha espresso “un parere

positivo per consentire il trasporto e la conservazione delle

fiale del vaccino BioNTech/Pfizer a temperature comprese tra -25

e -15 ° C (ovvero la temperatura dei congelatori per farmaci

standard) per un periodo una tantum di due settimane”. Lo

riferisce l’agenzia europea del farmaco, precisando che “questa

è un’alternativa alla conservazione a lungo termine delle fiale

a una temperatura compresa tra -90 e -60 ° C”. Secondo l’Ema si “prevede che faciliti la rapida introduzione e distribuzione del

vaccino nell’Ue riducendo la necessità di condizioni di

conservazione a temperature estremamente basse”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram