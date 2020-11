(ANSA) – WASHINGTON, 10 NOV – La Fda statunitense ha dato il

via libera d’urgenza all’uso del trattamento anti-Covid a base

di anticorpi della Eli Lilly, per curare infezioni di limitata

entità in adulti e bambini. Il trattamento dovrà essere

somministrato nelle strutture ospedaliere o in altre strutture

sanitarie. E’ il primo trattamento a base di anticorpi

monoclonali che riceve l’autorizzazione.



Fonte Ansa.it

