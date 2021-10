(ANSA) – ROMA, 18 OTT – E’ iniziato all’Aja il processo ai

due killer del giornalista investigativo olandese Peter R de

Vries, assassinato ad Amsterdam lo scorso luglio. Nella prima

udienza, riporta il Guardian, è emerso che l’arma con la quale

il reporter è stato colpito cinque volte potrebbe essere una

pistola modificata ritrovata nell’auto con cui i due assassini

hanno tentato la fuga. A carico di Delano G, 21 anni, e Kamiel

E, 35, c’è praticamente tutto, secondo quanto spiegato dai

pubblici ministeri in tribunale. Testimoni, filmati delle

telecamere di sicurezza e prove scientifiche indicano loro come

colpevoli del delitto che ha scioccato l’Olanda e l’Europa.

Delano, un olandese, ha deciso di non parlare. Kamiel, un

polacco, si è invece dichiarato innocente. “Non ho ucciso

nessuno, non so nulla dell’omicidio, non ho visto nessun’arma.

Sono innocente. Non mi avevano detto cosa avrai dovuto fare se

non poco prima… Ho preso una macchina e 100 euro. Mi hanno detto

di non preoccuparmi e che dovevo portare una persona ad

Amsterdam”, ha detto.

De Vries, un nome molto noto nel mondo del giornalismo

olandese, è stato colpito a freddo in un parcheggio mentre stava

tornando alla sua auto dopo aver partecipato ad un talk show

televisivo. E’ morto a 64 anni nove giorni dopo. Era diventato

famoso nel 1983 dopo essersi occupato del rapimento del re della

birra Freddy Heineken e per 17 anni ha condotto un suo programma

in tv su casi irrisolti. (ANSA).



