Sono oltre 2.500.000 i morti nel mondo per la pandemia di Covid-19. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Johns Hopkins University i decessi sono 2.500.770.

Sempre secondo la Johns Hopkins University, i contagi nel mondo sono in totale 112 milioni 737 mila e 085. Gli Stati Uniti mantengono il primato di decessi (506.500) e contagi (28.348.259). Al secondo posto per decessi c’è il Brasile (249.957), superato nel

conto dei contagi dall’India (11.046.914 contro 10.324.463). L’Italia è al sesto posto per i morti (96.974), ottava per contagi (2.848.564), dopo i più grandi Paesi europei.

Fonte Ansa.it

