(ANSAmed) – TEL AVIV, 30 LUG – Due membri dell’equipaggio della petroliera Mercer Street sono rimasti uccisi nell’attacco subito la scorsa notte da ignoti mentre navigava a sud dell’Oman. Le vittime sono un cittadino rumeno ed un britannico. Lo ha reso noto su twitter la società Zodiac, di propietà dell’uomo d’affari israeliano Eyal Ofer, che gestisce la nave per conto dei proprietari giapponesi. La società aggiunge di non aver al momento altri dettagli sull’incidente. (ANSAmed).

