(ANSA) – ROMA, 05 OTT – “La Farnesina esprime grande

soddisfazione per la decisione delle Autorità giudiziarie

tedesche in merito alla consegna alle Autorità italiane del

cittadino russo di origine cecena Rassoul Bissoultanov, ritenuto

responsabile del brutale assassinio del giovane connazionale

Niccolò Ciatti, avvenuto il 13 agosto 2017 in Spagna”. Lo fa

sapere la Farnesina in una nota.

L’autorizzazione alla consegna fa seguito ad un mandato di

arresto europeo, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma

nel 2020, sulla base del quale le Autorità tedesche hanno

proceduto il 3 agosto scorso all’arresto nel loro territorio del

cittadino russo.

“I costanti contatti delle Ambasciate a Berlino e Madrid con

le rispettive Autorità locali hanno consentito di conseguire

questo importante risultato, fondamentale per evitare che

l’accusato possa sottrarsi alla giustizia”, conclude la nota

della Farnesina. (ANSA).



Fonte Ansa.it