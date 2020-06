“Madri con sospetto coronavirus o positive devono allattare i loro bambini e non essere separate da loro a meno che non si sentano troppo male”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sul coronavirus​. “Sulla base dei dati che abbiamo i benefici dell’allattamento superano di gran lunga ogni potenziale rischio di trasmissione del Covid-19”, ha spiegato.

“Nel latte materno di donne positive al coronavirus non è stato individuato il virus vivo ma frammenti di esso quindi non c’è prova che il Covid-19 si trasmetta da madre a neonato”, ha precisato il dottor Anshu Banerjee, esperto di salute di madri, bambini e adolescenti per l’Oms rinviando alle linee guida sul tema pubblicate sul sito dell’Agenzia dell’Onu.



