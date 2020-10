(ANSA) – ROMA, 12 OTT – “Lasciare che il Covid-19 circoli

senza controllo significa consentire contagi, sofferenze e morte

non necessarie”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms

Tedros Adhanom Ghebreyesus nel corso del consueto briefing sul

coronavirus. “Consentire a un virus pericoloso che non comprendiamo appieno

di circolare liberamente – ha aggiunto – è semplicemente

immorale. Non è un’opzione”.

“La stragrande maggioranza delle persone nella maggior parte dei

Paesi rimane vulnerabile al coronavirus”. Lo ha detto il

direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus,

ricordando che “gli studi suggeriscono che nella maggior parte

dei Paesi meno del 10% della popolazione sia stata infettata dal

Covid-19”. “Guardiamo con preoccupazione all’aumento delle

ospedalizzazioni in Paesi come Francia e Regno Unito”, ha

aggiunto il direttore del programma emergenze dell’Oms, Mike

Ryan.

“L’attuale scollamento tra la crescita del numero di casi e il

numero dei morti”, più basso rispetto alla prima ondata della

pandemia, “potrebbe ridursi in maniera molto grave e

catastrofica, a meno che non stiamo molto molto attenti”, ha

concluso Ryan. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram