(ANSA) – ROMA, 05 NOV – L’Oms osserva “un’esplosione” del

numero di casi di coronavirus in Europa e invita gli Stati a

misure “mirate e proporzionate”. Tuttavia, ritiene che le scuole

debbano restare aperte “fino alla fine” ed essere chiuse solo

come ultima ratio. Lo ha detto all’Afp il direttore

dell’Organizzazione per l’Europa Hans Kluge. (ANSA).



Fonte Ansa.it

