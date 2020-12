(ANSA) – ROMA, 20 DIC – L’Organizzazione mondiale della

Sanità (Oms) ha fatto sapere di essere in “stretto contatto” con

le autorità del Regno Unito dopo la scoperta di una nuova

variante mutata del virus del Covid che avrebbe una

trasmissibilità molto maggiore, quantificata al 70% in più ieri

dal primo ministro Boris Johnson in conferenza stampa.

In un tweet l’agenzia Onu scrive di star condividendo

leinformazioni scientifiche con Londra e di essere impegnata afornire tutti gli aggiornamenti agli altri stati membri e con lapubblica opinione, “man mano che apprendiamo dellecaratteristiche di questa variante (del virus) e delle sueimplicazioni”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

