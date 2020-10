(ANSA) – NEW YORK, 27 OTT – L’Onu ha annullato tutti gli

incontri in presenza in programma per questa settimana presso la

sede di New York dopo la scoperta di cinque casi di contagio da

Covid-19 all’interno della missione diplomatica del Niger. Lo

hanno annunciato le Nazioni Unite.

La raccomandazione iniziale del servizio medico era quella di

annullare gli incontri di persona solo per oggi, in attesa di

risalire ai contatti delle persone contagiate, ma il presidente

dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite Volkan Bozkir, ha

poi indicato che questa misura è stata prorogata fino alla fine



