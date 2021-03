(ANSA) – NEW YORK, 29 MAR – L’Academy sembra cedere sulla

cerimonia esclusivamente in presenza per i candidati agli Oscar

durante la 93/a edizione. L’organizzazione aveva deciso

tassativamente di escludere Zoom per coloro che non potevano

recarsi a Los Angeles il prossimo 25 aprile. Le critiche non si

sono fatte attendere.

Tuttavia, secondo quanto scrive Hollywood Reporter, alla luce

dell’aumento dei casi in particolare modo in Europa e alle

difficoltà di ricevere un visto d’ingresso per gli Stati Uniti,

l’Academy of Motion Picture Arts sta cercando altre soluzioni.

Dell’argomento si discuterà durante un incontro su Zoom il 30

marzo tra tutti i candidati e i produttori della cerimonia,

Steven Soderbergh, Stacey Sher e Jesse Collins. Nel corso della

conversazione non solo saranno ascoltate le preoccupazioni di

tutti, tra cui anche l’obbligo di quarantena, ma saranno dati

degli aggiornamenti tra cui la possibilità di partecipare in

remoto. (ANSA).



Fonte Ansa.it

