(ANSA) – ISLAMABAD, 08 AGO – Almeno due poliziotti sono rimasti uccisi e altre 18 persone, 12 agenti e 6 civili, sono state ferite in una potente esplosione avvenuta domenica sera a Quetta, capitale della provincia sud-occidentale del Belucistan. Obiettivo dell’esplosione, avvenuta nei pressi del Serena Hotel, era un furgone della polizia, ha dichiarato Liaqat Shahwani, portavoce del governo del Belucistan. “C’erano 15 poliziotti nel furgone al momento dell’attacco” e, secondo Shahwani, gli esplosivi sono stati collocati all’interno di una motocicletta parcheggiata Le forze dell’ordine hanno avviato un’operazione di ricerca dei responsabili nella zona. Finora nessun gruppo ha rivendicato l’attentato. (ANSA).

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy