Palestina a Onu, ‘quanti morti servono per la condanna?’

(ANSA) – NEW YORK, 16 MAG – “Ricordatevi che ogni volta che

Israele sente un leader straniero parlare del suo diritto di

difendersi, è ulteriormente incoraggiato a continuare ad

uccidere intere famiglie nel sonno”. Lo ha detto il ministro

degli Esteri palestinese Riad Al Malki durante la riunione del

Consiglio di Sicurezza Onu. “Quanti civili palestinesi uccisi

sono abbastanza per avere una condanna? Qual è la soglia per

l’indignazione?”.

“Israele continua a dirvi ‘mettetevi nei nostri panni’. Ma

Israele non indossa scarpe, indossa stivali militari. È una

potenza occupante, e una potenza nucleare”, ha aggiunto. (ANSA).



Fonte Ansa.it

