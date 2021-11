(ANSA) – GINEVRA, 12 NOV – La Federazione Internazionale

delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) è

estremamente preoccupata per il peggioramento della situazione

umanitaria in Palestina.

“Milioni di persone non sono in grado di soddisfare i loro

bisogni più elementari a causa della grave carenza di cibo,

acqua, carburante e medicinali, tra le altre forniture

essenziali, soprattutto a Gaza, a causa del continuo blocco”, si

legge in un comunicato. Secondo l’Onu, più di 2,4 milioni di

persone hanno bisogno di assistenza umanitaria.

La Federazione sottolinea che i palestinesi stanno

affrontando una moltitudine di crisi, tra cui la persistente

escalation di violenza, un collasso socio-economico e la

pandemia di Covid-19, in un contesto di un conflitto e di

occupazione. Al termine di una visita nella Striscia di Gaza e

in Cisgiordania, il Presidente dell’IFRC, Francesco Rocca, ha

evocato le “troppe crisi sovrapposte che stanno spingendo le

comunità locali al limite” e si è detto “impressionato” dal

lavoro svolto dalle squadre della Mezzaluna Rossa Palestinese.

Durante la visita, Rocca ha firmato l’accordo sullo status

giuridico dell’IFRC con il ministro degli Esteri della

Palestina: una procedura standard quando l’IFRC istituisce un

ufficio con personale internazionale per rafforzare le

operazioni di una Società nazionale di Croce Rossa o Mezzaluna

Rossa, spiega il comunicato. L’IFRC si impegna a sostenere la

Mezzaluna Rossa Palestinese nel suo mandato umanitario. (ANSA).



Fonte Ansa.it