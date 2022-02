Il commissario UE all’Economia Paolo Gentiloni ha dichiarato ai quotidiani tedeschi che il tempo per discutere dei mandati sui vaccini è scaduto, un importante legislatore tedesco ha affermato che una tale mossa non avrebbe trovato il sostegno della maggioranza in parlamento.

Nel frattempo in Italia parte l’obbligo vaccinale per gli over cinquanta.

Paolo Gentiloni ha affermato di non vedere più alcun motivo per cui i governi introducano un mandato generale per il vaccino contro il coronavirus, data la gravità in declino della pandemia .

“La discussione sulla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 ha avuto la sua giustificazione mesi fa”, ha detto Gentiloni al Funke Mediengruppe, un’associazione di quotidiani tedeschi. “Ma non credo che ora sia il momento di discutere della vaccinazione obbligatoria”. Ha notato la diminuzione generale dei decessi e dei ricoveri in tutta l’Unione europea. “Siamo sulla stessa strada per allentare le restrizioni, paese per paese”, ha affermato il commissario.

La Germania ha riportato 125.160 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, ha affermato il Robert Koch Institute (RKI). L’incidenza su sette giorni a livello nazionale è scesa a 1466,5 dal 1474,3 del giorno precedente. Inoltre, sono stati segnalati 58 decessi, portando il totale dei decessi correlati alla pandemia nel Paese a 119.935.

Il leader parlamentare della CDU/CSU conservatrice, il più grande gruppo di opposizione al parlamento tedesco, ha affermato che il governo federale non troverà la maggioranza per un mandato sui vaccini.

“L’idea [del cancelliere Olaf] Scholz di un obbligo di vaccinazione per tutti non troverà certamente una maggioranza nel Bundestag”, ha detto al quotidiano Bild am Sonntag Thorsten Frei della CDU.

