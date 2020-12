(ANSA) – LONDRA, 18 DIC – Accordo dinanzi alla giustizia

britannica, e querela ritirata, in una delle azioni legali

intentate da Meghan Markle contro la stampa popolare più

intrusiva d’Oltremanica. Lo hanno annunciato oggi i suoi

avvocati difensori a conclusione di un’udienza di fronte

all’Alta Corte di Londra, dove era in corso il processo contro

l’agenzia fotografica Splash News and Picture, attiva nel Regno

Unito come negli

Usa, accusata di aver pubblicato una fotorubata della duchessa di Sussex e del figlioletto Archie,all’interno di una proprietà privata in Canada, scattata pocodopo la decisione dell’ex attrice americana di rinunciare con ilconsorte Harry allo status di membri senior della famiglia realebritannica e di trasferirsi dl di là dell’Oceano alla ricerca dimaggiore privacy e autonomia finanziaria.I dettagli della transazione non sono stati resi noti intoto. Una legale della parte lesa, Jenny Afia, ha tuttaviaprecisato che l’agenzia in questione si è impegnata a nonperseguitare più con i propri paparazzi i Sussex e a nonfotografare in avvenire i duchi, né Archie, né altri figli chedovessero venire.Meghan e Harry – il quale ultimo ha un conto aperto con ifotografi e con la stampa popolare britannica fin da bambino,quando visse lo shock della morte di sua madre, la principessaDiana, inseguita dai paparazzi a Parigi – restano intantoimpegnati in altre cause: in particolare contro il gruppoeditoriale che pubblica il Mail, denunciato per aver pubblicatoe tagliato ad arte una lettera privata scritta dalla stessaduchessa al padre all’epoca del matrimonio con il secondogenitodel principe Carlo e di Lady D. I Sussex si sono nel frattempotrasferiti in California, dove di recente hanno firmatocontratti milionari con Netflix e Spotify per produrretrasmissioni televisive e podcast e finanziare iniziativesociali. (ANSA).

