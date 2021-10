Traffico ferroviario interrotto ed evacuazione in corso alla Gare du Nord dopo un’allerta alla bomba, si legge in un tweet delle ferrovie della Francia settentrionale. Le forze dell’ordine hanno chiesto a tutti di lasciare la stazione dei treni che si dirigono verso nord dalla capitale francese ed hanno fatto interrompere arrivi e partenze dei treni in attesa di verifiche e perquisizioni.



Fonte Ansa.it