(ANSA) – PARIGI, 01 LUG – E’ cominciata in tarda serata

l’udienza in programma oggi per i 4 ex brigatisti italiani

rifugiati in Francia, Giorgio Pietrostefani, Luigi Bergamin,

Giovanni Alimonti e Raffaele Ventura.

Pietrostefani, 77 anni, da tempo malato e ricoverato

attualmente in ospedale per una grave patologia, non era

presente in aula. Per lui come per Luigi Bergamin, per il quale

la difesa invoca i termini di prescrizione del reato, per

Giovanni Alimonti e per Raffaele Ventura, la difesa ha chiesto

il complemento di informazione all’Italia.

La Chambre de l’Instruction de la Corte d’appello di Parigi –

attorno a mezzanotte – ha preso atto della richiesta dando

appuntamento al prossimo 29 aprile per la sua decisione. (ANSA).



Fonte Ansa.it