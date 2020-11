(ANSA) – ISTANBUL, 18 NOV – L’attivista iraniana contro il

velo obbligatorio Nasibe Semsai, fuggita dalla Repubblica

islamica dopo una condanna a 12 anni di carcere per la sua

protesta, è stata fermata all’aeroporto di Istanbul mentre

cercava di imbarcarsi su un volo per la Spagna. Secondo le

autorità turche, la 36enne Semsai, tra le figure più note di

campagne come quella del ‘mercoledì bianco’, dal colore



Advertisements