(ANSA) – PECHINO, 20 GIU – La Cina istituirà “un’agenzia di sicurezza nazionale” a Hong Kong. Lo riferisce l’agenzia di Stato Xinhua. Nelle ultime settimane nell’ex colonia britannica erano riesplose le proteste contro Pechino dopo l’approvazione della controversa legge sulla sicurezza da parte del Parlamento cinese. L’istituzione di un’agenzia per la sicurezza nazionale a Hong Kong, guidata da un amministratore delegato, è prevista nella bozza della legge ad hoc sulla sicurezza nazionale diffusa in parte oggi dal Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo, l’assemblea legislativa cinese, diffusa dall’agenzia Xinhua.

Il progetto prevede che le leggi esistenti in materia nell’ex colonia britannica debbano sottostare alla nuova legislazione nazionale. Ogni potere interpretativo sulla materia farà capo al Comitato permanente. (ANSA).



