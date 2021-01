(ANSA) – NEW YORK, 06 GEN – Quello di oggi è stato “un

assalto vergognoso alla nostra democrazia. Ma non ci può fermare

dalla nostra responsabilità di certificare l’elezione di Joe

Biden”. Lo afferma la Speaker della Camera, Nancy Pelosi,

indicando che la Camera tornerà a riunirsi in serata per

procedere con la certificazione. (ANSA).



