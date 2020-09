(ANSA) – WASHINGTON, 28 SET – “Questo presidente sembra avere

oltre 400 milioni di dollari debiti. Verso chi? Verso diversi

Paesi? Quale leva essi hanno? Per me e’ una questione di

sicurezza nazionale”: lo ha detto alla Nbc la speaker della

Camera, stigmatizzando che il fatto che “si possa avere un

presidente in carica con centinaia di milioni di dollari che ha

personalmente garantito ai creditori e non sappiamo chi siano”.

“Cos’ha Putin sul presidente politicamente, personalmente,

finanziariamente”?, ha aggiunto, affermando che Trump potrebbe

essere indebitato verso Mosca. (ANSA).



Fonte Ansa.it

