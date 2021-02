(ANSA) – PECHINO, 23 FEB – Hong Kong chiederà requisiti ‘patriottici’ a parlamentari e consiglieri distrettuali con un

giuramento per rimarcare il sostegno alla Basic Law, la

costituzione locale, e la fedeltà al governo della città e di

Pechino. Il segretario per gli Affari costituzionali e

continentali di Hong Kong, Erick Tsang, spiegando la misura, ha

detto che chi la violerà sarà escluso dalle elezioni per 5

Advertisements

anni.Con l’iniziativa, Pechino segnala che non intende più tollerarevoci di dissenso, 23 anni dopo la restituzione dei territoridalla Gran Bretagna alla Cina, malgrado la promessa di mantenereampi diritti e libertà per 50 anni. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram