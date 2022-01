(ANSA) – LIMA, 25 GEN – La replica in fibra di vetro di un ‘huaco’ (statua della cultura preincaica Moche), raffigurante un

uomo con un enorme pene di 1,5 metri, è stata incendiata e

distrutta ieri in Perù a Moche, città del distretto di Trujillo,

dove era da qualche settimana meta di curiosi e turisti.

Promossa dal sindaco César Fernández, la statua era già stata

attaccata una prima volta il 5 gennaio scorso, quando

sconosciuti avevano danneggiato la punta del pene, ma era stata

restaurata in tempi rapidissimi.

Questa volta, invece, l’operazione di sabotaggio realizzata

nella notte è stata più complessa. Alcune persone giunte in

auto, hanno immobilizzato con la minaccia di pistole le due

guardie poste a protezione della raffigurazione mochica

inneggiante alla fertilità. Altre hanno quindi versato benzina

sulla scultura e generato fiamme che in pochi minuti l’hanno

distrutta completamente. Prima di dileguarsi, precisano i media

locali, il gruppo ha lasciato uno striscione con un minaccioso

messaggio rivolto al sindaco: “Non usare la nostra cultura per i

tuoi fini politici”.

La cultura Moche ha avuto il suo massimo fulgore fra il II

secolo a.C e il VII secolo d.C. ed è conosciuta, fra l’altro,

per i suoi oggetti, in cui prevale il rosso ed il crema, molti

dei quali con evidenti allusioni erotiche. Sul motivo di questa

insistenza nella rappresentazione della sessualità, il dibattito

fra gli studiosi à ancora aperto. Per il sindaco Fernández, che

ha assicurato che la statua tornerà a essere collocata insieme

ad altri esemplari, “nella nostra cultura mochica questo tipo di

huacos non rappresentava l’erotismo, ma la divinità di Dio.

Inoltre, la sessualità dovrebbe essere vista come qualcosa di

normale e naturale”. (ANSA).



Fonte Ansa.it