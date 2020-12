(ANSA) – LIMA, 20 DIC – Dopo essere rimasta chiusa a causa

di un improvviso sciopero “a tempo indeterminato”, la cittadella

Inca di Machu Picchu in Perù ha riaperto i battenti per ricevere

nuovamente i turisti. Lo scrive oggi l’agenzia di stampa

peruviana Andina.

Al riguardo la Direzione decentrata della cultura di Cusco ha

indicato che l’ingresso al sito, sia per i turisti nazionali che

per

Advertisements

quelli stranieri, potrà avvenire anche con l’utilizzo delleprenotazioni fatte per i giorni in cui era attivo lo sciopero.La protesta della popolazione residente nella zona era dovutaa una richiesta di riduzione delle tariffe ferroviarie per ituristi peruviani e di un aumento delle frequenze dei trenigestiti dalle compagnie PeruRail e IncaRail.Il sito di Machu Picchu era stato riaperto l’1 novembrescorso dopo oltre sette mesi di chiusura a seguitodell’emergenza sanitaria decretata dal governo per contrastarela diffusione del coronavirus.Scoperta il 24 luglio 1911, la cittadella sacra di MachuPicchu fu costruita dagli Inca nel 1440 su una montagna a 2.430metri di altezza.Fa parte dei Patrimoni dell’umanità dell’Unesco, e nel 2007 èstata selezionata come una delle ‘sette meraviglie del mondomoderno’. E’ il terzo sito archeologico più grande del mondodopo gli scavi di Pompei e Ostia Antica.(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram