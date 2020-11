(ANSA) – LIMA, 12 NOV – Le autorità del Perù hanno annunciato

la riapertura del sito archeologico preispanico di Kuélap, nella

regione dell’Amazzonia, abitato soprattutto fra il secolo X ed

il XV da membri della misteriosa civiltà Chachapoya,

ribattezzati ‘il Popolo delle nuvole’. Lo scrive l’agenzia di

stampa Andina.

In un comunicato, il ministero del Turismo ha reso noto che

dopo la cittadella incaica di Machu

Advertisements

Picchu, Kuélap è “un’altrogioiello storico del Perù che torna disponibile, e che potràessere visitato gratuitamente fino alla fine dell’anno”.“Per la visita – si precisa – saranno applicati strettiprotocolli di biosicurezza per prevenire contagi da Covid-19, edun massimo di 136 persone potranno essere trovarsi insiemeall’interno della cittadella fortificata”.Collocato su un altopiano a 3.000 metri di altezza sulla rivasinistra del fiume Urubamba, il complesso archeologico diKuélap, dichiarato Patrimonio culturale del Perù nel 1998, èimmerso in una fitta foresta pluviale.I primi abitanti lo occuparono nel VI secolo, risiedendovifino al 1570. Le rovine attuali riguardano un periodo intermediodatabile fra il 900 e il 1470, quando la cittadella fuconquistata dagli Inca. La conquista, assicurano gli storici,non fu però facile in quanto i guerrieri Chachapoya opposero unaresistenza costante contro le truppe incaiche.Molto di ciò che si sa oggi su questo popolo si basa suindizi archeologici di rovine, vasellame, tombe e altrimanufatti. Da parte sua il cronista Pedro Cieza de León hasegnalato che dopo l’annessione i Chachapoya adottarono gli usie i costumi imposti dagli Inca di Cusco. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram