(ANSA) – LIMA, 14 DIC – Uno sciopero a tempo indeterminato

indetto dalle organizzazioni sociali del distretto di Machu

Picchu, in Perù, per sollecitare una riduzione del prezzo dei

biglietti ferroviari per i turisti peruviani ha causato da

alcuni giorni la chiusura della storica cittadella inca.

Il sindaco di Machu Picchu, Darwin Barca, ha confermato al

quotidiano Gestión che la popolazione è in collera per il

forteaumento del prezzo dei biglietti del treno fra Cusco e lalocalità turistica. “La gente ha deciso lo sciopero indefinito –ha assicurato – fino a che le sue richieste non sarannoaccolte”.“In effetti io stesso ho sollecitato da tempo una valutazionedella situazione”, ha aggiunto, ricordando che “esiste unadiscriminazione ai danni dei turisti locali nel trasporto surotaia da Ollantaytambo a Machu Picchu, rispetto alle frequenzee ai posti disponibili nelle vetture”, Prima dello scoppio della pandemia da coronavirus il turistalocale pagava 10 soles (2,29 euro), ha concluso Barca, “mentre alui sono chiesti fra 60 e 70 dollari”.Scoperta il 24 luglio 1911, la cittadella di Machu Picchu fucostruita dagli Inca nel 1440 e si trova su una montagna a 2.430metri di altezza.Fa parte dei Patrimoni dell’umanità dell’Unesco, e nel 2007 èstata selezionata come una delle ‘sette meraviglie del mondomoderno’. E’ il terzo sito archeologico più grande del mondodopo gli scavi di Pompei e Ostia Antica.(ANSA).

