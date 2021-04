(ANSA) – LIMA, 17 APR – L’Ufficio nazionale dei processi

elettorali (Onpe) del Perù ha ufficializzato ieri che al

ballottaggio presidenziale del 6 giugno parteciperanno il

comunista Pedro Castillo e la leader della destra, Keiko

Fujimori. Lo riferisce la radio Rpp di Lima.

Questo era già emerso chiaramente giorni fa dato il netto

vantaggio dei due candidati dal resto dei 16 che partecipavano

alla corsa per la successione al presidente ad interim Francisco

Sagasti.

Concluso il 100% dello scrutinio, ha indicato l’Onpe,

Castillo ( Perù libre) ha ricevuto il 19,09% dei voti, mentre la

figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, Keiko (Fuerza

popular) ne ha avuti il 13,36% Al terzo posto, un altro esponente della destra, Rafael López

Aliaga (Renovación Popular), con l’11,699% e al quarto

l’economista liberale Hernando de Soto (Avanza País) con

l’11,593%.

Fra coloro che hanno espresso la loro posizione invitando a

votare per Fujimori, oltre a López Aliaga che chiede “un voto

contro il comunismo”, si è espresso lo scrittore Mario Vargas

Llosa.

In una nota per vari quotidiani intitolata ‘Affacciandosi

sull’abisso’, l’autore di ‘La città e i cani’ e ‘La festa del

caprone’, ha invitato a votare per Keiko Fujimori come “male

minore”.

“Sono assolutamente convinto – ha sostenuto – che se

Castillo, con le idee che ha, riesce a prendere il potere nel

ballottaggio, nel giro di due mesi non vi saranno più elezioni

pulite in Perù, e che in futuro saranno solo una parodia”.

Da rilevare che nel 1990 Vargas Llosa si candidò in Perù per

la destra alle elezioni presidenziali, ma fu battuto in un

ballottaggio dall’allora sconosciuto maestro Alberto Fujimori,

sostenuto dai partiti del centro-sinistra. (ANSA).



Fonte Ansa.it

