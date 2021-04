(ANSA) – LIMA, 16 APR – Il plenum del Congresso peruviano ha

approvato all’unanimità il divieto per l’ex presidente Martín

Vizcarra di ricoprire incarichi pubblici per dieci anni per

essersi vaccinato illegalmente contro il Covid-19. Lo riferisce

la radio Rpp di Lima.

La decisione, precisa l’emittente, è stata adottata dopo un

dibattito di due ore con 86 voti a favore e nessuno contro e

sottolinea che l’ex capo dello Stato è incorso in una violazione

costituzionale per essersi vaccinato con il farmaco immunizzante

cinese Sinopharm pur non facendo parte di alcun programma di

sperimentazione clinica.

In un estremo tentativo di evitare la sanzione, i legali di

Vizcarra hanno presentato una istanza per sospendere la seduta,

che però è stata respinta.

Da parte sua l’ex presidente ha accusato il Parlamento di

essere incorso nel reato di abuso di autorità per aver deciso di

votare senza avere ascoltato la persona contro cui è stata

formulata l’accusa.

Il plenum ha inoltre approvato simili misure di proibizione

dal ricoprire incarichi pubblici anche per la ex ministra degli

Esteri Elisabetta Astete (un anno) e per quella della Salute,

Pilar Mazzetti (otto anni). (ANSA).



Fonte Ansa.it

