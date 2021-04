(ANSA-AFP) – FRANCOFORTE SUL MENO, 30 APR – Pfizer/BioNTech

fa sapere oggi di aver chiesto all’agenzia europea per il

farmaco, l’Ema, l’autorizzazione per estendere l’utilizzo del

suo vaccino contro il Covid-19 anche ai ragazzi fa i 12 e i 15

anni, come già accaduto per gli Stati Uniti nelle scorse

settimane. (ANSA-AFP).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram