(ANSA) – BRUXELLES, 25 OTT – Se la Commissione Ue “avvierà la

terza guerra mondiale” sul tema del rispetto dello stato di

diritto, ci difenderemo “con tutte le armi a nostra

disposizione”. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz

Morawiecki in un’intervista al Financial Times, alla domanda se

la Polonia sia pronta a porre il veto a decisioni critiche su

una legislazione come il pacchetto climatico dell’Ue.

“Se qualcuno ci attaccherà in modo assolutamente ingiusto – ha

aggiunto – ci difenderemo in ogni modo possibile. Riteniamo che

questo sia già un approccio discriminatorio e un diktat” di

Bruxelles. “Ma se peggiorerà, dovremo pensare alla nostra

strategia”. (ANSA).



Fonte Ansa.it