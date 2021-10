(ANSA) – VARSAVIA, 17 OTT – Una marcia di solidarieta’ con i

migranti dall’Iraq, Siria e l’Afghanistan, che da alcuni mesi

cercano di attraversare la frontiera fra la Polonia e

Bielorussia ma vengono respinti dalla Guardia di frontiera si è

svolta oggi pomeriggio nel centro di Varsavia.

Con gli slogan “Stop alle torture alla frontiera” e “Nessuno è illegale” alcune migliaia di persone hanno protestato

contro il trattamento disumano dei profughi, compresi donne e

bambini, che una volta bloccati per essere entrati illegalmente

in territorio polacco vengono caricati sui mezzi di trasporto

militari e riportati alla frontiera bielorussa spesso senza far

attenzione al loro stato di salute.

I manifestanti sventolavano bandiere fatte con coperte

termiche, che ricordavano le dure condizioni alle quali vengono

esposti i profughi, costretti passare giorni e notti nei boschi.

Secondo la Guardia di frontiera soltanto ieri 524 persone hanno

tentato di entrare in Polonia. Tre giorni fa e’ stato trovato il

corpo di un cittadino siriano di 24 anni; si tratta di sesta

vittima trovata dall’inizio della crisi. Lungo tutta la

frontiera fra i due stati – 187 chilometri, che e’ anche la

frontiera orientale dell’Unione europea – dal 2 settembre

scorso e’ in vigore la stato di emergenza; il divieto di

ingresso comprende anche la stampa. Due giorni fa Varsavia ha

deciso che lungo questo confine il filo spinato sara’ sostituito

da un muro su modello di quello gia’ esistente fra Grecia e

Turchia; il costo stimato è di 360 milioni di euro. (ANSA).



Fonte Ansa.it