(ANSA) – VARSAVIA,25 OTT – “Jedraszewski fermati, sei uno

zero” hanno scandito oggi contro l’arcivescovo di Cracovia

davanti alla Curia una decina di migliaia di persone, giovani e

anziani, scesi in piazza per protestare contro la decisione di

giovedì scorso della Corte costituzionale che ha reso illegale

l’aborto in caso di malformazione e malattia irreversibile del

feto.

Si tratta del luogo nel quale abitava, prima di diventare

Papa, il cardinale Karol Wojtyla e dove incontrava i giovani

durante ogni pellegrinaggio a Cracovia. “Siamo in guerra”, “La donna non è un’incubatrice” gli slogan

scritti sugli striscioni. A

scatenare l’ira dei manifestanti ilfatto che la decisione della Corte è stata immediatamenteaccolta con soddisfazione dal Jedraszewski, che ha interrotto lamessa celebrata nel santuario dedicato al papa polacco perdichiarare: “Non si poteva immaginare una notizia migliore”.Le proteste contro la decisione della Corte sono proseguitesia davanti alle chiese sia davanti alle sedi del partito diJaroslaw Kaczynski in tutto il paese: nelle grandi città comeVarsavia, Poznan, Lodz, Danzica, Stettino, ma anche nei centripiù piccoli come Kolobrzeg, Gliwice e Olsztyn. (ANSA).

Fonte Ansa.it

