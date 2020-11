(ANSA) – VARSAVIA, 12 NOV – Decine di feriti, fra i quali

anche diversi giornalisti e 35 agenti di polizia, almeno 300

persone fermate e 36 arresti: questo è il primo bilancio di

gravi scontri avvenuti ieri sera a Varsavia fra gruppi di

nazionalisti polacchi e la polizia, in occasione della marcia

organizzata per festeggiare il 102/imo anniversario

dell’indipendenza della Polonia.

Le forze dell’ordine riferiscono anche

Advertisements

dell’incendio di unappartamento e di diversi danni all’infrastruttura stradale.Secondo il portavoce della polizia, fra alcune migliaia dipartecipanti alla marcia – illegale a causa delle restrizionidovute alla pandemia – vi erano tifosi e hooligan, e moltepersone in stato di ubriachezza.Le pattuglie della polizia sono state attaccate con pietre ebottiglie. Un razzo sparato dai manifestanti ha provocatol’incendio in una casa lungo il percorso della marcia.“Dobbiamo prendere sulle nostre spalle la croce di Cristo ediventare i suoi nuovi cavalieri” ha detto all’inizio RobertBaczkiewicz, capo dell’associazione Marcia dell’Indipenenza, cheha organizzato l’evento, rivolgendosi agli ultrà presenti einvitandoli – come ai tempi delle crociate – a “conquistareGerusalemme.” Scontri si sono verificati anche a Breslavia, dove siregistrano 11 arresti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram