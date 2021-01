– VARSAVIA, 27 GEN – Una controversa sentenza del tribunale

polacco che impone un divieto quasi totale dell’aborto entrerà

in vigore da oggi, ha reso noto il governo, in un annuncio che

dovrebbe suscitare grandi proteste. “La sentenza sarà pubblicata

oggi sul Journal of Laws”, ha affermato su Twitter il centro

informazioni del governo.



Fonte Ansa.it

