Secondo gli exit poll, nel secondo turno delle elezioni presidenziali polacche il presidente uscente, Andrzej Duda, è in vantaggio con il 50,4% dei voti. Il sindaco Varsavia, Rafal Trzaskowski, avrebbe preso il 49,6%. Il dato potrebbe essere meno affidabile del solito, visto che era consentito anche il voto per posta, causa coronavirus.

L’Ipsos, istituto che ha elaborato gli exit poll, avverte che sulla base di questi dati non si può indicare il vincitore, poiché l’errore statistico è di circa due punti. L’affluenza ai seggi è stata del 68,9%. Gli exit poll non hanno preso in considerazione il voto espresso all’estero (per corrispondenza) da circa 500.000 polacchi.



