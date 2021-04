(ANSA) – LISBONA, 25 APR – Il Portogallo ha celebrato oggi il ‘suo’ 25 aprile, il 47/o anniversario della Rivoluzione dei

garofani che pose fine alla dittatura fascista, un giorno

segnato dal ritorno delle proteste popolari nonostante la

pandemia di Covid-19.

A Lisbona si è svolta la tradizionale parata in Avenida da

Liberdade, nel centro della capitale portoghese, che era stata

cancellata lo scorso anno a causa del nuovo coronavirus. Il

corteo, composto da migliaia di persone, ha raccolto cittadini,

membri di partiti politici e delle associazioni che hanno aperto

la strada all’avvento della democrazia.

I partecipanti non hanno rispettato il distanziamento,

nonostante le raccomandazioni delle autorità sanitarie,

percorrendo il viale cantando inni e indossando garofani rossi,

simboli della Rivoluzione. Come l’anno scorso, coloro che non

hanno potuto partecipare alle sfilate in tutto il Paese sono

stati invitati a cantare gli inni alle 18 ora locale.

I carri armati del Movimento delle Forze Armate (MFA),

entrati a Lisbona la mattina del 25 aprile 1974, hanno posto

fine a 13 anni di guerre coloniali e 48 anni di dittatura

guidati da Antonio de Oliveira Salazar fino al 1968, poi da

Marcelo Caetano fino alla caduta del regime.

Il Portogallo, che a metà marzo ha avviato un piano di

graduali aperture, è ancora in stato di emergenza nonostante si

sia stabilizzato sui 500 contagi giornalieri, contro un picco di

quasi 13 mila registrato a gennaio. (ANSA).



