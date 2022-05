(ANSA) – ROMA, 22 MAG – Il presidente polacco Andrzej Duda é arrivato in Ucraina, dove interverrà al Parlamento. Lo rende noto la presidenza della Polonia sul suo account Twitter, sottolineando che Duda sarà il primo capo di Stato straniero a tenere un discorso alla Verkhovna Rada dell’Ucraina dall’inizio dell’invasione da parte della Russia. (ANSA).

Presidente polacco Duda in Ucraina, interverrà in Parlamento

