La donna che l’anno scorso ha accusato Andrew Cuomo di averle palpeggiato il seno nella residenza del governatore di New York ha presentato una denuncia penale al dipartimento dello sceriffo della contea di Albany.

Secondo il New York Times la denuncia della donna, assistente del governatore il cui nome non è stato reso noto, aumenta la possibilità che Cuomo possa affrontare accuse penali legate al suo comportamento. Lui ha ripetutamente negato di averla toccata in modo inappropriato, così come ha negato le altre accuse di cattiva condotta sessuale. Lei, invece, ha detto agli investigatori che il governatore si è comportato in modo inappropriato nei suoi confronti dal 2019, baciandola e abbracciandola in un modo che l’ha messa a disagio. Le sue avance sarebbero poi culminate lo scorso novembre nell’episodio avvenuto nella villa, in cui le avrebbe messo la mano sotto la sua camicetta toccandole il seno.



Fonte Ansa.it