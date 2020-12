(ANSA) – ROMA, 12 DIC – Una prima edizione di “Harry

Potter e la pietra filosofale” è stata venduta all’asta per la

magica cifra di 68.000 sterline (74.000 euro). Si tratta di una

delle 500 copie cartacee stampate nel 1997 prima che la saga

fantasy di JK Rowling raggiungesse il successo planetario. Lo

riporta la Bbc.

Di quelle 500 copie , 300 sono state inviate a

Advertisements

scuole ebiblioteche. Il prezzo, all’epoca, era di 10,99 sterline pervolume.Un’altra prima edizione di quelle 500, venduta per mezzasterlina ad una fiera dell’usato, è stata battuta in un’astaonline di Hansons Auctioneers, nello Staffordshire, per 50.000sterline. Una terza copia di biblioteca con tanto di timbri edata è stata venduta per 19.000 sterline ed una quarta per17.500. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram