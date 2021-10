(ANSA-AFP) – MOSCA, 14 OTT – La prestigiosa guida gastronomica francese Michelin ha pubblicato il suo primo volume dedicato alla Russia assegnando stelle a diversi ristoranti di Mosca. Nove i locali premiati con una stella, ha annunciato Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle Guide Michelin. Twins Garden dei gemelli Ivan e Sergei Berezutsky ha ricevuto due stelle, così come Artest del gruppo russo Novikov con lo chef Artem Estafev. Tra i ristoranti che hanno ricevuto una stella c’è il White Rabbit dello chef Vladimir Moukhine, a cui è stata dedicata una puntata della popolare serie Netflix ‘Chef’s Table’. Nessuno ha ricevuto le ambitissime tre stelle Michelin. In totale 69 ristoranti della capitale russa sono stati elencati nella guida. (ANSA-AFP).

