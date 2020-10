(ANSA) – PARIGI, 19 OTT – “Gli islamisti non dormiranno sonni

tranquilli in Francia. La paura passerà sul fronte opposto”:

queste – secondo fonti di Bfm-Tv – le dure parole del presidente

francese Emmanuel Macron durante un vertice all’Eliseo con i

principali ministri e il procuratore antiterrorismo

Jean-François Ricard. Macron ha chiesto al ministro

dell’Interno, Gérald Darmanin, un “rafforzamento della sicurezza

degli istituti scolastici dal rientro dopo le vacanze” di

Ognissanti. Il Governo ha annunciato immediate azioni – già da

oggi – contro coloro, almeno 80, che sul web hanno inneggiato

all’azione del terrorista che venerdì ha decapitato un

professore all’uscita della scuola in banlieue di Parigi.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

