Vladimir Putin è disposto ad aprire un dialogo con Olaf Scholz, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov

Spiragli di luce verso una soluzione duratura è definitiva?

“Lo abbiamo ribadito più volte: siamo aperti ai contatti”, ha dichiarato Peskov e ciò anche alla luce del fatto che il Cancelliere tedesco ha più volte sottolineato che devono essere esplorate nuove strade e possibilità per una pace duratura in Ucraina.

Ciò corrisponde ad un altra notizia di speranza

E cioè che gli Usa fanno sapere che venerdì 18 ottobre il presidente Joe Biden volerà a Berlino per incontrare il cancelliere tedesco posticipando il vertice previsto a Ramstein per restare in patria a coordinare gli sforzi contro l’uragano Milton.

E purtroppo sul campo continuano i combattimenti con bombe plananti russe che hanno colpito una concentrazione di truppe nella regione del Kursk.

Chissà se parleranno anche dei due satelliti di fabbricazione iraniana, sviluppati dal settore spaziale privato iraniano, che sono stati inviati in Russia venerdì per essere lanciati in orbita.

C’è da preoccuparsi , comunica Joe Biden , per la cooperazione spaziale tra Iran e Russia, temendo che i satelliti possano aiutare la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina e consentire all’Iran di monitorare obiettivi militari in Israele e in Medio Oriente.

Attendiamo il vertice e speriamo in risvolti positivi