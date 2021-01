(ANSA) – ROMA, 26 GEN – Il presidente russo Vladimir Putin ha

presentato al Parlamento un disegno di legge che estenderebbe di

cinque anni il trattato nucleare New START.

“Il 26 gennaio 2021 Russia e Stati Uniti hanno firmato un

accordo sull’estensione del trattato”, si legge in una nota

esplicativa allegata al disegno di legge pubblicata sul sito

della Duma di Stato della Camera bassa. L’intesa

sarebbe inrealtà per ora solo a livello verbale.Nella nota si afferma che le due parti hanno “concordato inlinea di principio” di prorogare il nuovo START di cinque anni.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è detto disponibilea rinnovare per cinque anni il trattato Start sugli arsenalinucleari ma ha contestato allo zar le interferenze russe sulleelezioni Usa, i cyber attacchi di Mosca e le presunte taglie perl’uccisione di soldati americani in Afghanistan. Ed ha espressotutta la sua “preoccupazione” per l’avvelenamento del leaderdell’opposizione Alexey Navalny e la repressione delle proteste.Infine ha confermato la linea dura sull’Ucraina. (ANSA).

Fonte Ansa.it

