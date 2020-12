(ANSA) – MOSCA, 26 DIC – George Blake ha dato “un contributo

inestimabile per assicurare la parità strategica e mantenere la

pace mondiale”: così il leader russo Vladimir Putin, in un

comunicato, esprimendo le proprie condoglianze per l’agente

britannico passato al Kgb nel corso della Guerra Fredda e morto

oggi a Mosca. (ANSA).



Fonte Ansa.it

