(ANSA) – SAN PIETROBURGO, 25 LUG – La marina russa è in grado

di sferrare “attacchi letali” contro obiettivi nemici

sottomarini e aerei. Lo ha assicurato il presidente russo,

Vladimir Putin, a margine della parata annuale di navi militari

nella città portuale di San Pietroburgo.

Le dichiarazioni del leader russo arrivano giorni dopo che

ufficiali militari hanno annunciato test di nuove armi avanzate,

alcune delle quali provengono da un arsenale che Putin ha

descritto come “invincibile”.

“La marina russa oggi ha tutto ciò di cui ha bisogno per

garantire la protezione del nostro Paese e dei nostri interessi

nazionali”, ha affermato Putin. “Possiamo rilevare nemici

sott’acqua, in superficie o in aria e prenderli di mira se è

necessario con un attacco letale”, ha proseguito il presidente,

riferisce la tv di Stato. Putin ha quindi aggiunto che la Russia

si è assicurata il suo posto tra le principali potenze navali

del mondo, anche sviluppando “le ultime armi di precisione

ipersoniche ancora senza rivali”. (ANSA).



