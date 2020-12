(ANSA) – ROMA, 06 DIC – Circa 12.800 persone sono state

evacuate a Francoforte, la capitale finanziaria della Germania,

dove gli specialisti hanno disinnescato una bomba britannica da

500 chili risalente alla seconda guerra mondiale.

L’ordigno era stato ritrovato giovedì in un cantiere nel

quartiere Gallo e il sito ha dovuto essere transennato entro un

raggio di 700 metri.

La bomba è stata disinnescata con

Advertisements

successo in meno di dueore, hanno annunciato i vigili del fuoco su Twitter.Oltre all’evacuazione dei 12.800 abitanti, l’operazione harichiesto anche variazioni al trasporto ferroviario, e lacircolazione di alcuni treni è stata dirottata o posticipata.L’area evacuata comprendeva case di riposo, centralitermiche, infrastrutture di telecomunicazione e strutturedell’operatore ferroviario Deutsche Bahn.Le autorità avevano avvertito che il disinnesco potrebberichiedere cinque ore, ma il detonatore – ha riferito un vigiledel fuoco – era posizionato in modo tale che gli artificieri lohanno potuto individuare rapidamente”.La Germania rimane disseminata di bombe inesplose che sitrovano spesso nei cantieri edili, anche a 75 anni dalla finedella seconda guerra mondiale. Quest’anno ne sono statedisinnescate sette, scoperte nel cantiere del primo sito europeoTesla di auto elettriche che dovrebbe sorgere vicino a Berlinonel 2021. Altre sono state trovate a Colonia e a Dortmund.Nel 2017, la scoperta a Francoforte di una bomba da 1,4tonnellate ha causato l’evacuazione di 65.000 persone, la piùgrande operazione del genere in Europa dal 1945. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram