(ANSA) – NEW YORK, 11 MAR – Un sobborgo di Chicago diventa la

prima città negli Stati Uniti a ‘risarcire’ alcuni residenti

afro-americani per il razzismo e la discriminazione subita negli

anni. In particolare la cosiddetta ‘reparation’ è stata

approvata a Evanston, a nord di Windy City (soprannome di

Chicago), e la prima parte di denaro di un fondo messo su grazie

alla tassa sulla marijuana ricreativa

sarà destinata a farfronte ad esigenze abitative. Il fondo di risarcimento siimpegna a distribuire dieci milioni di dollari in dieci anni. Ildenaro aiuterà la comunità afro-americana vittima didiscriminazioni nell’acquisto di una casa o nel pagamento dimutui. (ANSA).

Fonte Ansa.it

